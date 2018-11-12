棒球》投好球進彰化 王建民期待帶來正面力量影響年輕球員

王建民認真指導學員投球。（展逸提供）

〔體育中心／綜合報導〕旅美多年的「台灣之光」王建民，近年來積極將所學回饋台灣社會，除擔任中職球隊客座投手教練指導年輕職業投手，更熱心投入公益活動，11月12日他現身彰化八卦山棒球場，參加由彰化縣政府指導、彰化縣體育會與展逸國際企業主辦的「投好球進彰化」公益活動，包括彰化縣長魏明谷與彰化縣議長謝典霖也都到場響應，王建民不但親身指導彰化藝術高中球員，也與球員做寶貴的經驗分享，期待帶來正面力量，影響彰化在地的年輕球員。

「投好球進彰化」邀請來自彰化藝術高中國高中部棒球隊，共30位投、捕手小球員參加，王建民仔細觀察選手傳接球及牛棚，並適時提供指導與建議，只是細微的姿勢微調卻能夠讓球威增加、保護身體等等秘訣，讓小選手們都覺得受用無窮；此外王建民也與小選手一同進行棒球九宮格挑戰，雖然只是小遊戲，但不要說小朋友、連大人都很難有機會親眼看到建仔投球，每個人都拼命捕捉這難得的畫面，也讓在場的每一位都非常難忘。

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王建民也跟所有在場的小球員提到，棒球帶給他很多，期勉所有的小選手要開心打球，但也要懂得好好休息、愛惜保護身體；他也特別準備了捕手護具與球棒、以及很多自己的文具小禮捐贈給球隊及球員，他期許未來能有更多更完善的設備，提供彰化在地棒球隊更專業的訓練環境，鼓勵正走在棒球路上的青少年，能更勇敢追逐夢想。