海碩盃》「最美戰爭」德國正妹莉絲姬走女神風 奪最佳造型獎

德國莉絲姬。（記者粘藐云攝）

〔記者粘藐云／台北報導〕海碩盃女網賽今晚在王朝大飯店進行選手之夜，各國女將精心打扮，其中俄羅斯女將蒂雅琴柯以一襲金色洋裝霸氣登場，德國正妹莉絲姬則以大紅色長洋裝亮相，仙氣十足；台將部分，小將梁恩碩以旗袍裝扮上陣，葛蘭喬安娜則穿上粉紅色洋裝，走甜美路線。

台將李亞軒今以黑色洋裝登場，她表示今天裝扮由由友人HAN.W打理，光妝髮就花了1小時，她笑說：「對於今天的服裝很滿意，因為都包住了。」她自嘲黑色顯瘦，只能等瘦下來之後才能穿其他顏色。

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17歲的葛蘭喬安娜今穿著粉紅色洋裝亮相，她笑說這是她人生第2次化妝，前一次則是在朋友的生日派對，且她也非常精打細算，這套洋裝打完折後僅花了600元台幣。這次回台參與海碩盃，她表示，「覺得很榮幸，也希望自己在場上拿出最穩定的表現。」

去年拿下最佳造型獎的俄國女將蒂雅琴柯，今年來勢洶洶，以一襲金色貼身洋裝霸氣出場，她笑說希望這身金色衣服能為自己在場上帶來好運，不過最終仍不敵以大紅色洋裝亮相的莉絲姬，無緣連霸最佳造型獎。

李亞軒。（記者粘藐云攝）

梁恩碩。（記者粘藐云攝）

葛蘭喬安娜（左）、謝淑映（右）。（記者粘藐云攝）

日本土居美咲。（記者粘藐云攝）

俄羅斯蒂雅琴柯。（記者粘藐云攝）