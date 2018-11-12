MLB》大谷跑速海放眾強投 美數據專家釋出逗趣短片（影音）

2018/11/12 21:52

〔體育中心／綜合報導〕大谷翔平本季的跑速受到美國記者David Adler大量關注，並多次轉發相關跑速消息。日前《Baseball Savant》的創辦人Daren Willman就在推特上發表一則有趣的影片，來比較大谷翔平，以及眾多強投的衝刺速度。

影片裡面將克蕭（Clayton Kershaw）、大谷翔平、薛哲（Max Scherzer）、德葛隆（Jacob deGrom）、諾拉（Aaron Nola）等人放在同一個平面上，並導入數據做出動畫，大谷翔平是這幾位球員當中，跑速最快的，他也最快抵達90呎的終點。

根據《Baseball Savant》的資料顯示，本季大谷翔平本季衝刺速度為每秒28.4英呎，排在打者當中第116名（最少10次機會中），這個跑速更是本季指定打擊當中最快的，海放第二名的洋基隊怪力男史坦頓（Giancarlo Stanton），本季大聯盟平均衝刺速度為每秒27英呎。（本季史坦頓以指定打擊身分出賽85場，打了379個打席（整季705打席），因此系統判定他為指定打擊。）

大谷翔平。（資料照，法新社）

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