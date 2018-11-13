MLB》「投打二刀流」屢破紀錄 大谷翔平勇奪美聯新人王

（影片來源：大聯盟官網）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方今天公布新人王，天使「投打二刀流」大谷翔平擠下洋基大物安杜哈爾（Miguel Andujar）、托瑞斯（Gleyber Torres），勇奪美國聯盟新人王，是日本選手史上第4人獲得新人王頭銜；而國家聯盟新人王則是勇士阿庫尼亞（Ronald Acuna Jr.）。

大谷翔平在30張選票中拿到25張第一名選票、總分137；而阿庫尼亞則是在30張選票中獲得27張第一名選票，總分144。

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大谷翔平成為自1919年的傳奇貝比魯斯之後，單季以投手身分出賽10場、還轟出20發全壘打的選手。大谷也是大聯盟史上第一位單季至少20轟、以投手身分送出50次三振的選手；此外，大谷成為史上首位投球登板10場、20轟、10盜的選手。

大谷翔平本季因傷缺陣，只以投手先發10場，繳出4勝2敗防禦率3.31的表現，投球局數51.2局；但大谷在手肘受傷期間專職打者後，越打越猛，整季他以打者身分出賽104場，繳出22轟、61分打點、打擊率0.285的優異成績，另還跑出10次盜壘成功。

大谷也成為自1995年的道奇野茂英雄、2000年水手佐佐木主浩、2001年的水手鈴木一朗之後，第4位日籍選手獲得新人王殊榮。

國聯方面，20歲大物新秀阿庫尼亞本季繳出26轟、64分打點、打擊率0.293的表現，另有16次盜壘。他和大谷翔平是2018年新秀中，唯二至少有20轟、10次盜壘的選手。

大谷翔平勇奪美聯新人王。（資料照，法新社）

大谷翔平勇奪美聯新人王。（資料照，美聯社）

勇士20歲菜鳥阿庫尼亞獲得國家聯盟新人王。（資料照，法新社）