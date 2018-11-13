NBA》與「甜瓜」在波士頓相會？ 厄文一席話令人玩味

厄文賽後一番話被解讀是在向安東尼招手。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭開季戰績低迷，搭上安東尼（Carmelo Anthony）的貧弱表現，進而傳出可能裁人的消息，與此同時，也出現有球隊想網羅的傳聞，厄文（Kyrie Irving）昨天賽後一席話，更被解讀成是在招募安東尼的暗示。

「我們並沒有想像中那樣優秀，總體而言就是這樣，對我們而言，想樣有所特別表現，就得經歷重重挑戰。」厄文在塞爾提克昨敗給拓荒者後如此說道，但更令人玩味的是後面的訪問內容。

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「我認為現在如果我們有一個打了15年，或是有14年經驗的老將來幫助我們渡過例行賽。」厄文在塞爾提克客場5連戰吞下4連敗後說，「這絕對會是一大助力，畢竟這是一場漫長的馬拉松大戰，而不只是僅僅一次的全力衝刺。」

厄文這番話也被美媒解讀為是在招募安東尼的暗示，《美國雅虎》如此寫道，「厄文雖然沒說塞爾提克應該要網羅安東尼，但他就是一名打了15年的老將，真的很難不聯想到是在提及火箭最近所發生的事。」

火箭開季戰績不佳，傳出想裁掉安東尼的消息，此事已鬧得沸沸揚揚，儘管火箭總管出面闢謠，有知情人士爆料，火箭球員和教練團都認為，安東尼早已打完他在火箭的最後一場比賽。

34歲安東尼本季轉戰火箭，出賽10場有2場先發，平均上場時間29.4分鐘，投籃命中率為4成05，可以貢獻13.4分外帶5.4籃板0.5助攻。