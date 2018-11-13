NBA》 柯瑞因傷持續缺陣 柯爾:會讓他完全復原再上場

勇士後衛柯瑞（法新社，資料照）

〔體育中心／綜合報導〕根據《ESPN》報導，勇士隊球星柯瑞（Stephen Curry）因為傷勢的關係，預計將缺席今天對上快艇和明天對上老鷹的比賽。

勇士隊總教練柯爾（Steve Kerr）認為柯瑞的復原狀態良好，且MRI的結果是正向的，他表示:「柯瑞將會缺席兩場比賽，而球隊會每天評估他的狀況，今年柯瑞的狀況非常好，而這個時候受傷對他來說當然是一件很挫折的事情，不過因為這是新的傷勢，所以我們會等到傷勢完全復原再讓他回到場上。」

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柯瑞在星期五對上公鹿時因傷退場，導致他缺席了星期天對上籃網的比賽。

不過對於勇士來說還是有好消息，球隊的兩位重要成員李文斯頓（Shaun Livingston）和D.格林（Draymond Green）將在今天回歸，而格林已經因傷缺席了兩場比賽，他能上場對於勇士隊的防守將會有很大的提升。

格林在受訪時提到:「我原本希望能夠提早回歸，但是柯爾不同意。尤其是對上公鹿隊的比賽，他們是東區最棒的球隊，兩區最棒的球隊之間的比賽是無論如何我都想上場的，雖然我在很多重要的比賽中上場過，將來也還會有這樣的機會，但我還是不想錯過那場比賽。」