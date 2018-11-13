MLB》合格報價僅柳賢振接受 哈波、凱可投入自由市場

獲得合格報價的7人中，僅柳賢振1人接受。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟今年總計有7名球員能收到原所屬球團1年1790萬美元（約台幣5.5億）的合格報價（Qualifying Offers），不過包括國民「強打少年」哈波（Bryce Harper）在內，7人中僅道奇南韓左強投柳賢一人接受，將繼續留下來為道奇再拚一年。

合格報價是自由球員補償制度，各隊可於世界大賽結束5天內，對陣中待滿整季的自由球員提出合格報價，合約1年，金額為該季全大聯盟年薪前125名球員的平均年薪，根據新版勞資協議，球員有10天考慮，若拒絕就成自由球員，未來與新球隊簽約，母隊可獲第1或2輪補償選秀權。

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今年有7名球員獲得1年1790萬美元的合格報價，包括國民哈波、太空人凱可（Dallas Keuchel）、紅襪金布瑞（Craig Kimbrel）、道奇柳賢振和葛朗多（Yasmani Grandal）、響尾蛇（Patrick Corbin）和波洛克（A.J. Pollock）。

本季共有7位球員獲得合格報價。（資料照，取自MLB官網）

大聯盟官網先前就曾預測，凱可、哈波、孔賓等球星都會拒絕，投身自由市場爭求更大合約，唯柳賢振和葛朗多，可能因礙於年齡與表現考量，很難爭取到比合格報價更好的價碼，成為最有可能會接受合格報價的兩人，不過最後還是僅有柳賢振一人接受，而他也成為這項制度（合格報價）自2012年實施以來，第6位接受的球員。