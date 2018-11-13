NBA》火箭「三巨頭」面臨拆夥？哈登受訪卻說毫不知情

「甜瓜」安東尼（左）離隊傳聞越演越烈，球隊一哥哈登（右），受訪時卻說自己毫不知情。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕火箭開季戰績低迷，搭上「甜瓜」安東尼（Carmelo Anthony）的貧弱表現，進而傳出可能裁人的消息，儘管球團對此鄭重否認，不過甜瓜可能要出走的消息仍是甚囂塵上，而火箭一哥「大鬍子」哈登（James Harden）昨被問及時不願多談，僅表示自己對此事毫不知情。

火箭近年用凶猛三分球火力成為進攻強權，上季例行賽取65勝17敗為聯盟最佳。休季期間成功網羅「甜瓜」安東尼組成「三巨頭」，開打前被看好能與衛冕軍勇士抗衡，沒想到一開季火箭就遭遇不順，攻守當機僅獲5勝7敗。

請繼續往下閱讀...

而昨天火箭結束5場辛苦的客場之旅，回到主場迎戰溜馬火力全開，找回招牌三分武器，團隊命中率高達4成86，而光哈登一人就飆進8顆三分球，砍下個人賽季新高40分，讓火箭士氣大振。

不過賽後被問到甜瓜可能離隊的消息時，哈登僅說：「我甚至都不知道是發生了事，有時間會去問管理層和教練團相關的消息，但在此之前無可奉告。」

火箭雙核心之一的保羅（Chris Paul）則表示，甜瓜就像他的兄弟一樣，「就先我說的，甜瓜在這裡很好、也很努力，能擁有這樣一名未來的名人堂成員，對球隊未來很有信心。」

不過火箭陣中還是有人表態力挺甜瓜，去年在季後賽大放異彩的第6人E.戈登（Eric Gordon）在受訪時表示，甜瓜絕非火箭開季表現低迷的原因。

「他（甜瓜）是一個好人，我不知道怎麼了。開季之後，我們整支球隊都打得不好，但我知道他不是原因所在！」E.戈登說道，「現在，我們就是將所有注意力放在比賽和贏球上，然後再看看能不能產生什麼化學變化。」