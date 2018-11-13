NBA》七六人與灰狼達成交易 希波鐸：不後悔去年的決定

灰狼總教練希波鐸（歐新社，資料照）

〔體育中心／綜合報導〕灰狼隊總教練希波鐸（Tom Thibodeau）在完成巴特勒（Jimmy Butler）的交易案後首度向外界發表談話，他認為這次與七六人的交易是一次對於球隊的「治療」。

希波鐸表示：「我們必須把球隊體系放在第一位，當我們找到適合的交易籌碼時就代表是時候進行交易了。」

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灰狼將這項交易案拖了很長的時間，巴特勒在開季之前就希望能被交易，但灰狼隊遲遲沒有辦法找到適合的交易對象，直到11月中才正式被交易。

希波鐸認為這次交易能夠獲得卡文頓（Robert Covinton）、薩里奇（Dario Saric）、貝利斯（Jerryd Bayless）和一個2022年的第二輪選秀籤比起其他球隊提出得多個第一輪選秀籤來說要來得好。

希波鐸表示，在這次交易完成後必須將焦點放在球隊的戰績上，才能保住自己的工作，同時證明球隊留下這些重要的年輕球員他們的價值。

巴特勒在去年夏天從公牛隊經由交易來到灰狼，灰狼隊在巴特勒有上場時為61勝44敗的成績，而他沒上場時僅有11勝15敗。

最後希波鐸在接受訪問時並沒有回答關於巴特勒批評球隊管理階層是否影響到他們師徒之間的感情的問題，他在受訪時只表示他與巴特勒認識了很長一段時間，而他認為能獲得一位聯盟前十大球星的機會很難得，就算有很大的風險他仍會爭取這樣的機會來讓球隊變得更好。