MLB》曾酸大谷高中生打者 美記者給第一名還讚史詩表現

大谷翔平榮獲新人王獎項。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟官方今天公佈新人王票選結果，曾撰文指出大谷只有高中生打擊程度的美國《雅虎體育》記者帕森（Jeff Passan），也曝光他的前三順位選票，第一名就給了大谷！

帕森曾酸大谷春訓疲軟表現，不過，隨著大谷開季表現漸入佳境，紛紛打臉質疑他的媒體，帕森的理論完全站不住腳，對於自己低估大谷一事，還特別撰文道歉，而就在大谷季中傳出手肘傷勢，再度引爆外界看衰言論，大谷卻是越打越勇，專職打者之後履履有驚人演出，也讓帕森對他另眼相看，還盛讚大谷擁有非凡的天賦。

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大谷的二刀流演出不斷創造歷史，無疑是新人王爭霸最大優勢，卻因傷停止投球，如果將投打分開來看，出賽場次確實不如其他競爭者，出現不少質疑聲浪，今天新人王結果公佈後，還是有人不能理解，而帕森再度發聲力挺大谷。

大谷在全部30張選票就獲得25張第一名，其中一張就來自帕森，他在推特發文解釋原因，「大谷繳出了史無前例的表現，很出色的打者，也是高於平均水準的投手，他就是這個獎項的贏家。」

洋基2大超級新秀安杜哈爾（Miguel Andujar）和托瑞斯（Gleyber Torres）的奪獎呼聲也相當高，帕森將第2名選票給了前者，他說：「我很喜歡安杜哈爾（Miguel Andujar）的打擊表現，但守備卻不是很好，這就很傷了。」至於第3名選票則給了光芒的野手溫德（Joey Wendle）。