MLB》大谷翔平獲新人王 紐媒怨嘆仍挺洋基大物

大谷翔平（左）擊敗洋基新秀安杜哈爾（右），獲得美聯新人王。（資料照，歐新社、法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使「投打二刀流」大谷翔平擠下洋基大物安杜哈爾（Miguel Andujar），榮獲2018年美國聯盟新人王。《紐約每日新聞》記者麥休斯（Wallace Matthews）說，若他有選票，會投給安杜哈爾。

麥休斯撰文說，大谷翔平是個非凡的人才，毫無疑問，只要他保持健康，在場上看大谷打球很有趣。

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該文指出，大谷翔平在日本太平洋聯盟有5個很棒的賽季，但安杜哈爾去年只有7個打席、加上3A完整賽季，「我不打算爭論來自日職的選手不應該有資格拿年度新人王獎項一事，規則是規則，我們要忍受它。」該文說，作為最受歡迎的日本自由球員之一，大谷翔平應該會很棒；而安杜哈爾甚至還不在正式名單。

大谷翔平。（資料照，法新社）

麥休斯說，自己沒在現場親眼看到大谷翔平的好表現，但他看了大谷的精華影片後，令他印象深刻，「他（大谷）有很棒、猛烈的揮擊，以及精彩的投球表現。」

該文說，大谷翔平有一半很棒的賽季，先發擔任指定打擊82場、以投手身分先發10場；而安杜哈爾一整季打了149場比賽，洋基全隊中只比「怪力男」史坦頓（Giancarlo Stanton）的158場還少。

該文認為，安杜哈爾在149場比賽中，敲出47支二壘安打，是今年全洋基球員最多。他在菜鳥年27轟，為洋基新人第三多；安杜哈爾有76支長打，比史坦頓還要多。

此外，安杜哈爾是名很難被三振的選手，他在573打數才吞97次三振，比大谷還要少5次（102次），但安杜哈爾的打數遠比大谷多了250次之多。

洋基新秀安杜哈爾。（資料照，法新社）

許多人常把大谷翔平拿來和傳奇貝比魯斯比較，但麥休斯點出，1919年貝比魯斯不只是先發15場，他還完投12場，該年投球成績為9勝5敗防禦率2.97，還有1次救援成功；打擊方面，他有111場是以外野手身分先發出賽，繳出29轟、113分打點、跑回103分、整體攻擊指數為1.114。其中，當年賽季第二多的全壘打才12轟。

相對地，大谷翔平敲22轟，70分打點比起全大聯盟多名選手還少。大谷上壘率、OPS都比安杜哈爾高，但大谷的工作量只有他的一半，除了擔任先發投手10場以外，他從未在場上守備。該文也坦言，安杜哈爾的三壘守備表現，是反對投給他的原因之一。

麥休斯仍力挺安杜哈爾，指他在球季後半段，打過第三至第五棒中心打線，對於洋基而言已經不是新秀的選手，而是洋基隊陣容不可或缺的一部分。「在我的選票上，他是比大谷還要好的年度最佳新秀，但我今年無法投票，這只是一個爭論。」

大谷翔平。（資料照，法新社）