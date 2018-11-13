MLB》大谷翔平榮獲美聯新人王 竟有作家沒投他任何一票！

大谷翔平榮獲美聯新人王。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕美國棒球作家協會（BBWAA）今天公布新人王票選結果，天使「投打二刀流」大谷翔平勇奪2018年美聯新人王，成為史上第4位獲得新人王殊榮的日籍選手。不過，卻有一名作家握有的3票中，一張都沒給大谷。

根據美國棒球作家協會公布的投票細項顯示，大谷翔平拿到25張第一名選票、4張第二名選票，總分為137；洋基新秀安杜哈爾（Miguel Andujar）獲得5張第一名選票、20張第二名、4張第三名選票，總分為89；另名洋基好手托瑞斯（Gleyber Torres）則拿到3張第二名選票，16張第三名選票，總分為25。

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全部共30名作家中，有5名作家的第一名選票沒有投給大谷翔平，分別為《ESPN》紐約記者Coley Harvey、《The Athletic》作家Julian McWilliams、Juan Toribio，《美聯社》記者Stephen Hawkins，以及《Lakeland Ledger》作家Dick Scanlon。

其中，Dick Scanlon前三名的選票給了安杜哈爾、光芒二壘手溫德（Joey Wendle）、左投亞柏格（Ryan Yarbrough），是唯一沒有投給大谷的作家。