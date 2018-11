籃網後衛雷佛特受傷後痛苦的倒在地上。(美聯社)

〔體育中心/綜合報導〕籃網後衛雷佛特(Caris LeVert)在今日對上灰狼隊的比賽,第二節尾聲防守落地時重摔導致非常嚴重的右腿受傷,場上的球員看到他的傷勢都難過的說不出話,而雷佛特在倒地後痛苦的以毛巾掩面,久久無法起身。

雷佛特的情況看起來與去年塞爾提克「星海哥」海沃德(Gordan Heyward)的傷勢非常類似,最後球場防護人員以擔架將雷佛特抬出場外,目前仍未確定他的傷勢如何。

Noooo!! Not @CarisLeVert ... one of the hardest workers I know. Ughhh