MLB》投手發展不理想 小熊高層沉痛反省

小熊隊。（資料照，美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕今年在外卡戰中鍛羽而歸的小熊隊承認在投手發展這塊並不理想。過去七年他們一共選了147名投手，而札斯崔斯尼（Rob Zastryzny）一共在這三年投了34.2局，是這群人中貢獻最多的。



「坦白地說，這些人（好投手）在市場很難找到，」小熊總經理Jed Hoyer表示。「那些傢伙通常都是在組織內部出現的。我們無法培養出那個人。希望我們將來有辦法，而那個人將會產生巨大的影響力。」

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不過小熊隊在財務上也越來越緊繃，因為他們自家出產的球員也將將因仲裁資格在薪資上水漲船高。「我們當然希望能有更多自產的投手，我們認為我們在這部分會越來越成功，」小熊棒球事務部總裁艾普斯坦（Theo Epstein）說。

艾普斯坦：「但我們也圍繞著打者建軍。我們用自家打者作為發展核心，我們也知道這是正確的策略，然後去收購已經很好或即將成為很好的投手。如果你們看看我們的投手陣容，這真的很棒。但是也很貴。這就是它的一部分。」

「我認為這正在改善，」Hoyer說。「我認為我們的投球深度正在改善，並且有望在今年或明年開始取得成果。而整體來說，我認為我們在開發打者的方面做得非常出色。投球的部分已經落後了，這已經不是什麼秘密。我們要對此負責並找出原因。」