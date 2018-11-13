棒球》飛起來大絕招讓人想到他 大聯盟球員也嘖嘖稱奇（影音）

〔體育中心／綜合報導〕大聯盟過去曾出現過為了躲避觸殺，球員直接飛越捕手頭頂的驚人畫面，如今學生球員也有樣學樣，上演「神蹟」的影片在網路造成瘋傳。

大聯盟「CUT 4」網站放上學生球員搶攻本壘的影片，只見他直接凌空飛越捕手上空，讓眾人都看傻眼，藍鳥官方還在影片下方留言，因為過去自家球員柯格蘭（Chris Coghlan）就曾演出史上最狂本壘攻防戰，當時還效力藍鳥的工具人柯格蘭為了躲捕手觸殺，竟搏命演出直接飛越捕手，神奇搶下分數。

請繼續往下閱讀...

前藍鳥柯格蘭搏命演出。（資料照，美聯社）

這則影片引起不少球員注意，海盜野手波蘭柯（Gregory Polanco）和「包爺」包提斯塔（Jose Bautista）都放上飛機的表情符號，而皇家外野手菲力普斯（Brett Phillips）更說，「這好像年輕版的NFL球星林奇（Marshawn Lynch）衝破得分線。」

網友看過影片後更是驚嘆不已，「這發生什麼事了？」、「他飛起來了」，還有球迷開玩笑的說，「這孩子太有天賦了，洋基已經準備好端上10年大約了。」