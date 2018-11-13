MLB》「膽小鬼」力壓洋基大物奪新人王 大谷讓紐約球迷全崩潰

大谷翔平力壓兩位洋基大物新秀奪新人王。（資料照，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕洋基去年在「投打二刀流」日籍球星大谷翔平爭奪戰首輪就出局，當時讓紐約媒體相當不滿，還曾狠酸大谷是「膽小鬼」，沒想到這位「膽小鬼」今卻力壓2位洋基大物新秀，奪下美聯新人王，消息一出也讓洋基球迷全崩潰。

去年在日本球星大谷翔平爭奪中戰，自認準備相當充分的紐約洋基在第一輪就出局，連面試的機會都沒有，不僅讓洋基球迷相當失望，《紐約每日新聞》更直接頭版標題打上「What a chicken」，嗆大谷根本是膽小鬼，副標還直接諷刺大谷就是害怕去大城市打球。

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紐媒《每日新聞》曾在頭版猛酸大谷翔平是「膽小鬼。（資料照，取自《每日新聞》推特）

沒想到24歲的大谷翔平今年以25張第一名選票與4張第二名選票，總分為137分，一舉擊敗拿下僅5張第一名選票、總分89分票選第2名的洋基安杜哈爾（Miguel Andujar），和拿下25分票選第3名的托瑞斯（Gleyber Torres），拿下美聯年度新人獎。

消息一出，讓許多洋基球迷難以接受，在大聯盟的官方臉書粉絲專頁崩潰留言「這是個玩笑吧」、「安杜哈爾根本是被搶劫了！」、「棒球作家協會就是個笑話」、「大谷翔平是哪位？可以吃嗎？」，還有網友批評「大谷的出賽場次根本沒有安杜哈多」。

不過有也有許多網友幸災樂禍地留言，「洋基球迷別再秀下限了！」、「看洋基球迷哭哭真開心」、「連休季洋基還是能輸！」、「洋基球迷崩潰的淚水嘗起來真棒」。

大谷翔平今年二刀流演出不斷屢破歷史紀錄，無疑新人王爭霸最大優勢，不過本季因傷缺陣，只以投手先發10場，繳出4勝2敗防禦率3.31的表現，若是將投打分開來看，出賽場次確實不如其他競爭者，才會出現不少質疑聲浪。

不過大谷在手肘受傷期間專職打者後，越打越猛，整季他以打者身分出賽104場，繳出22轟、61分打點、打擊率0.285的優異成績，另還跑出10次盜壘成功，讓他仍獲得美國棒球作家協會青睞，一舉奪下美聯新人王。

大谷翔平。（資料照，路透）