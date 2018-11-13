羽球》丹麥好手控中國球員打假球 安賽龍提出見解

前丹麥球王安賽龍。（資料照，歐新社）

〔體育中心／綜合報導〕丹麥好手維汀哈斯（Hans-Kristian Vittinghus）控訴中國選手在福州公開賽打假球，鬧得沸沸揚揚，對此前球王安賽龍（Viktor Axelsen）也提出他的見解。

安賽龍雖然還在養傷持續高掛免戰牌，近日他應邀來到香港出席活動，接受《香港01》訪問時談到了有關假球疑雲一事，「我有看到他的文章，不過我沒看比賽，所以我無法評論太多。」安賽龍表示，他相信維汀哈斯並不是無的放矢，如果指控內容屬實，他希望世界羽聯能夠採取行動。

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維汀哈斯在臉書發文質疑李俊慧／劉雨辰以及譚強／何濟霆的在福州賽的比賽內容，拋出「作弊」震撼彈引發眾人議論，正反面意見都有，有人認同維汀哈斯的想法，還大讚他很勇敢，但也有人覺得根本是無中生有。

安賽龍說，「這種球賽不是球迷、球員或是任何人樂見的，所以我們應該打擊他。」安賽龍強調，不管這次是不是屬實，但願意發聲該給予肯定，「身為球員，我們都有責任，他們認為有可疑的地方，所有球員都應該發聲，不是嗎？」

維汀哈斯也認為自己堅持正義及比賽公平性的行為是正確的作法，「你要在爭議性話題發表意見，就要預期有人會不認同你，不過，我始終認為，公開發聲是正確的作法。」據悉，丹麥羽協已向上舉報，但世界羽聯沒有發表評論。