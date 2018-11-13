NBA》恩比德狂砍35分、18籃板 七六人賞熱火3連敗

七六人明星中鋒恩比德今天繳出35分、18籃板的恐怖表現，率球隊擊敗熱火。（美聯社）

〔體育中心／綜合報導〕七六人明星中鋒恩比德（Joel Embiid）今天繳出35分、18籃板的恐怖表現，加上射手瑞迪克（JJ Redick）挹注25分，終場七六人在客場以124：114擊敗熱火，取得近4戰第3勝。熱火則吞3連敗。

恩比德全場15投8中、罰球20罰16中，砍下35分，另抓18顆籃板，還傳出3次助攻；瑞迪克20投11中拿到25分，B.西蒙斯（Ben Simmons）13分7籃板7助攻，柯爾馬茲（Furkan Korkmaz）16分，穆斯卡拉（Mike Muscala）13分8籃板，薛米特（Landry Shamet）10分。

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七六人這場贏球後，也只是本季他們在客場的第2勝，卻吞下6敗之多。根據《美聯社》報導，瑞迪克表示，「在這個聯盟很難在客場贏球，特別是你的隊伍還不完整。」

熱火方面，卓吉奇（Goran Dragic）22分5助攻，J.理查森（Josh Richardson）17分，懷特塞德（Hassan Whiteside）13分11籃板，歐利尼克（Kelly Olynyk）13分7籃板，艾靈頓（Wayne Ellington）14分，T.強森（Tyler Johnson）12分。

七六人先前透過交易換來明星球員J.巴特勒（Jimmy Butler），預計下場對戰魔術的比賽時，J.巴特勒可望出賽。

七六人明星中鋒恩比德今天（中）繳出35分、18籃板的恐怖表現，率球隊擊敗熱火。（今日美國）

七六人贏球。（今日美國）

射手瑞迪克今得到25分。（美聯社）