網球》球王看球王！足球巨星C羅見證喬帥ATP年終賽開胡

喬科維奇輕取美國巨人伊斯納。（歐新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2018ATP年終總決賽在英國倫敦進行，現任世界球王喬科維奇（Novak Djokovic）初登場談笑用兵，6：4、6：3輕取208公分的美國巨人伊斯納（John Isner），分組預賽開胡樂得喬帥說：「我要特地謝謝好友C.羅納度（Cristiano Ronaldo）到場觀看比賽，他可是超級網球粉絲呢。」

葡萄牙足球明星C.羅納度帶著漂亮女友及寶貝兒子現身觀眾席，鋒芒畢露甚至搶了場上球員光采，尤其有記球彈出界外直飛貴賓區，C.羅伸長右手想擋下卻「漏接」，球不但反彈到女友頭上，還被C.羅兒子撿起丟回場內，最後老爸輕撫愛子相擁的場邊畫面，更是溫馨感人，賽後喬帥說：「能有C.羅這種大咖球星來看比賽真的很棒，我這場球衣的顏色，還與他所屬球隊（尤文圖斯黑白配色）相似呢！我想他會很開心看我這麼穿。」

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已重返世界球王寶座的喬帥，也朝追平賽史紀錄的第6冠邁出第一步，「我為這場比賽準備充分，能回到全球第一，確實讓我的壓力減輕不少。」

C.羅納度到場看男單網球年終賽。（歐新社）

C.羅納度帶著漂亮女友及寶貝兒子現身觀眾席。（歐新社）