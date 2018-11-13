F1》荷蘭車手暴怒出手推人 遭判罰兩天公共服務

荷蘭車手維斯塔潘（美聯社，資料照）

〔體育中心／綜合報導〕荷蘭年輕車手維斯塔潘（Max Vestappen）日前在巴西大獎賽結束後，前往車手車庫與在賽場上和他發生衝撞事故的墨西哥車手奧康（Esteban Ocon）發生衝突。

事故發生在第44圈第二彎，維斯塔潘超越慢了他一圈的奧康，但是在後面的奧康卻要守住他的位置試圖反超維斯塔潘，導致雙方相撞，同時這一撞也讓維斯塔潘失去了他原本領先的位置，被後方的漢米爾頓超越，一直到比賽終了，維斯塔潘都無法再度要回領先。

請繼續往下閱讀...

Got a question about *that* race in Brazil, or anything else F1-based?



It's F1 Inbox time again



Ask away using #F1Inbox - our panel of experts will be answering a selection in the coming days#F1 pic.twitter.com/hKJ3yzzKst — Formula 1 （@F1） 2018年11月12日



維斯塔潘更因為生氣而出手推了奧康三次，推人的畫面被現場的攝影機完整記錄下來。而推人的行為讓FIA（國際汽車聯盟）決定對維斯塔潘作出罰2天公共服務的決定。FIA理解維斯塔潘為甚麼這麼憤怒，但是委員認為他不應該把場上的情緒帶到場下，而且還有出手推人的動作，所以做出了裁罰。

最終巴西大獎賽由今年的世界冠軍漢米爾頓（Lewis Hamilton）率先充線，第二名為維斯塔潘，第三名則是芬蘭車手「冰人」雷克南（Kimi Raikkonen）。