F1》荷蘭車手暴怒出手推人 遭判罰兩天公共服務

荷蘭車手維斯塔潘(美聯社,資料照)

〔體育中心/綜合報導〕荷蘭年輕車手維斯塔潘(Max Vestappen)日前在巴西大獎賽結束後,前往車手車庫與在賽場上和他發生衝撞事故的墨西哥車手奧康(Esteban Ocon)發生衝突。

事故發生在第44圈第二彎,維斯塔潘超越慢了他一圈的奧康,但是在後面的奧康卻要守住他的位置試圖反超維斯塔潘,導致雙方相撞,同時這一撞也讓維斯塔潘失去了他原本領先的位置,被後方的漢米爾頓超越,一直到比賽終了,維斯塔潘都無法再度要回領先。

