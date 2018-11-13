NBA》轉隊一場比賽都還沒打 J.巴特勒先被唱衰

J.巴特勒將改披七六人球衣。（取自七六人官方推特）

〔體育中心／綜合報導〕J.巴特勒（Jimmy Butler）的賣我風波落幕，確定將加盟七六人，將與B.西蒙斯（Ben Simmons）、恩比德（Joel Embiid）合組「費城三巨頭」，不過多數人卻都不看好這樁交易，FOX體育球評Chris Broussard更是直指，巴特勒在明年交易截止期前將會再次被交易。

灰狼日前與七六人達成重磅交易，送出從休季期間就一直高喊「賣我」的明星後衛J.巴特勒及中鋒佩頓（Justin Patton），換來七六人的綠葉球員薩里奇（Dario Saric）、卡文頓（Robert Covington）和貝利斯（Jerryd Bayless）以及一未來二輪選秀籤。

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不過雖然巴特勒至今還沒為七六人打過一場比賽，但卻已經已經引爆不少相關討論，甚至有消息指出巴特勒可能會在明年二月交易截止期就會再次被丟出，FOX體育體育的記者Chris Broussard今就在廣播節目中表示自己非常同樣這樣的觀點。

「J.巴特勒是一名非常優秀的球員，攻防兩端都很不錯。」Broussard說道，「但不能說灰狼一定是這筆交易中的輸家，卡文頓也是攻守全面的球員，薩里奇也是不錯的外線射手。」

Broussard認為，巴特勒、B.西蒙斯、恩比德合組了天賦滿滿的三巨頭，加上佛爾茲（Markelle Fultz）的強勢回歸，絕對會讓東部戰火更有看頭，然而這樣的強大卻僅是在表面上，因為七六其實還有很多懸而未決的問題，例如球隊低迷的外現命中率。

「瑞迪克（JJ Redick）是球隊唯一的投手，想讓他先發佛爾茲就得打替補。」 Broussard說道，而他也指出除了三分球之外，巴特勒能否接受球隊老三的設定，願意順從比他年齡小的恩比德和西蒙斯也是一大關鍵。

巴特勒是攻守全能型選手，然而，他在公牛和灰狼時卻接連引爆休息室風波卻仍讓人擔憂，加入七六人後，能否與兩位比他年輕的球隊核心恩比德、西蒙斯和平共處，也成為眾人關注的焦點。

J.巴特勒能否跟跟年輕的球隊核心恩比德、西蒙斯和平共處，成為眾人關注的焦點。（資料照，USA TODAY Sports）