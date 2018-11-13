棒球》關懷盃29日開打 郭婞淳任關懷大使（影音）

高國慶和代言人郭婞淳等球星，邀請大家一起來關懷盃幫小球員加油。（記者林正堃攝）

〔記者吳清正／台北報導〕2018年第25屆關懷盃棒球賽將於11月29日至12月2日在台東開打，甫於舉重世錦賽勇奪2面金牌的郭婞淳擔任關懷大使，和主辦單位原棒協一起為基層棒球盡一份心力。

今年關懷盃共有少棒31隊和青少棒16隊參賽，青棒由於這學期已經有立德盃、巨人盃、陽明山盃、長華盃和還在進行中的黑豹旗等多項賽事，為免球員過於疲勞，今年起停辦，原棒協理事長吳俊達表示，未來將以青棒訓練營的方式，持續回饋原民基層棒球。

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今年關懷盃以「心的方向」為主題，參加過第1屆的統一獅陳鏞基表示，當時很興奮，想跟職棒球員接觸，現在角色互換，看到小球員就會讓他想起最初快樂打球的心，從中得到很大的力量。

關懷盃代言人郭婞淳和球星們，邀請大家一起來關懷盃幫小球員加油。（記者林正堃攝）

郭婞淳表示，舉重這條路上得到許多人的幫助，現在有一些成績、一點力量，希望也能幫助原民小朋友在舉重、棒球和其它運動項目發揮他們的能力，很高興有機會擔任在故鄉台東進行的關懷盃關懷大使，為基層棒球盡一份心力。

行政院發言人Kolas Yotaka表示，去年關懷盃在花蓮舉行，她也是觀眾，看到大球員、小球員和家長們對棒球的熱愛和投入，25年來原棒協在基層棒球做了很多政府沒有做到的事，將和原民會、體育署協調，讓原棒協獲得更多資源、做更多事。

陳鏞基等球星為關懷盃站台。（記者林正堃攝）

陳鏞基等球星為關懷盃站台。（記者林正堃攝）

高國慶和代言人郭婞淳等球星，邀請大家一起來關懷盃幫小球員加油。（記者林正堃攝）