HBL》男甲級16強下週二開戰 衛冕軍松山不想只當綠色神盾

107學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽將在下週二於台北體育館率先開戰。（記者林岳甫攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕107學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽在下週二（20日）於台北體育館率先開戰，衛冕軍松山高中位居A組，此組更是外界所視為的「死亡之組」，主帥黃萬隆期待球員平常心看待，每場比賽都能一直進步，成為攻守兼備的隊伍。

以「綠色神盾」強悍防守聞名松山，近10年共搶下6座冠軍，其中在97學年至99學年完成男子組賽史首度三連霸，以及103、105、106學年稱王。

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如今，松山再次獲得挑戰三連霸的機會，預賽將與台中青年高中、高雄高苑工商、宜蘭高中拚搶分組3張12強複賽門票。黃萬隆希望球員要把自己準備好，最重要是享受比賽，在每場比賽把實力提升。

松山本屆以主控林勵、隊長章富溢、馬建豪、潘宣頤為主，他們雖是上屆奪冠主力，但無人能像孫思堯、高國豪、林正等好手有一夫當關的實力。黃萬隆並不擔心，要每位子弟兵都成為戰將，更期待是保持綠色神盾的特色，並在進攻全面發揮。

至於女子甲級12強預賽在12月24日於高雄中學體育館、高雄巨蛋兩地開戰，屆時男子組12強複賽也將登場，而女子組衛冕軍為普門中學，將面臨南部另一強權永仁高中、上季亞軍南山高中等隊挑戰。

107學年度HBL高中籃球聯賽男子甲級16強預賽將在下週二於台北體育館率先開戰。（記者林岳甫攝）

松山高中主帥黃萬隆（左二）期待球員平常心看待，每場比賽都能一直進步，成為攻守兼備的隊伍。（記者林岳甫攝）