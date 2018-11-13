香港公開賽》球后百週首戰！ 戴資穎明日下午4點10分對香港葉姵延

世界球后戴資穎明天在香港羽球公開賽，首戰將遇上地主香港選手葉姵延。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕超級500系列香港羽球公開賽今日點燃戰火，世界球后戴資穎、台灣一哥周天成在明天（14日）下午、晚上分頭出擊，小戴將朝年度第8冠目標邁進，小天也要尋求再締佳績。

坐滿球后100週的戴資穎明天下午4點10分登場，首戰將遇上地主香港選手葉姵延，兩人過去8度交手，小戴取得全勝。

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世界排名第3的周天成預計晚上8點出賽，他連兩週在首戰遇上南韓的李東根，小天對戰握有3勝1敗優勢，近期更是3連勝。

周天成。（資料照，法新社）

男雙世界排名4的陳宏麟／王齊麟首輪就有硬戰，將對上週在福州公開賽亞軍的中國組合譚強／何濟庭，兩組人馬過去4度交手，各取2勝。

台灣男雙組合陳宏麟（右）與王齊麟（左）。（資料照，記者陳志曲攝）

今日進行男、女的單、雙打會外賽，我僅男雙張課琦／呂佳彬取得會內賽資格，男單許仁豪、女單李佳馨、江穎麗及男雙李勝木／楊博軒都無緣晉級。

混雙32強，李洋／許雅晴以23：21、22：20氣走第四種子的丹麥組合克里斯帝安森／克里斯汀娜，王齊麟／李佳馨以16：21、21：19、14：21不敵印度組合。