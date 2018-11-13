SBL》躺著量才準！ 6隊洋將高度符合規定

第16季SBL洋將身高測量，圖為梅約。（籃協提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕第16季SBL採用雙洋將制度，並設有總和不能逾405公分限制，籃球協會今日安排7隊洋在台北市立大學天母校區運動能力分析實驗室進行身高測量，僅金酒的詹姆斯（Damion James）尚未抵台無法測量，而前來「躺著」13人高度出爐後，6隊完全符合限制。

此次測量每名洋將共測3次，取中間值為報名高度，璞園瓊斯（Emanuel Jones）195公分、麥克（Michael Holyfield）208公分，合計403公分；富邦基斯（Shaquile Keith）194公分、歐頓（Daniel Orton）205公分，總計399公分；裕隆桑尼（Sani Sakakini）200公分、泰瑞（Terry Thomas）191公分，合計391公分。

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「史上最大咖」達欣梅約（O.J. Mayo）梅奧193公分、麥克連（Anthony McClain）211公分，合計404公分；台啤艾德（Seskus Edvinas）191公分、塞瑟夫（Ihor Zaytsev ）211公分，合計402公分；台銀伍茲（Rashad Woods）194公分、史密斯（Greg Smith）204公分，合計398公分。

至於金酒夏普（Walter Sharpe）204公分，詹姆斯屆時來台將另行安排身高測量，只要不高於202公分，即能確定金酒新賽季洋將是夏普、詹姆斯。

第16季SBL洋將身高測量，圖為史密斯。（籃協提供）

第16季SBL洋將身高測量，圖為艾德。（籃協提供）

第16季SBL洋將身高測量，圖為歐頓。（籃協提供）

第16季SBL洋將身高測量，圖為桑尼。（籃協提供）

第16季SBL洋將身高測量，圖為瓊斯。（籃協提供）

第16季SBL洋將身高測量，圖為夏普。（籃協提供）