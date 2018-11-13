美日職棒明星對抗賽 大聯盟選手為白目po文道歉

紅襪隊投手Hector Velázquez動態（擷取自PTT）

〔即時新聞／綜合報導〕美日職棒明星對抗賽今天（13日）移師廣島球場進行，美國職棒大聯盟紅襪隊投手維拉斯奎茲（Hector Velázquez），在instagram限時動態上po出一張在廣島和平紀念公園的照片，並在上空加註原子彈（Atomic bomb），引發爭議，隨後即將其動態刪除，並在今日賽前道歉。

廣島及長崎是二戰時，唯二受過核爆的城市，昨日（12日）大聯盟明星隊總教練馬丁利（Don Mattingly）與前廣島鯉魚隊現任洛杉磯道奇隊投手前田健太，率領大聯盟明星隊至廣島和平紀念公園獻花致意，馬丁利表示，很榮幸代表大聯盟明星隊與日本明星隊在這個偉大的城市比賽。

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紅襪隊投手費南德茲。（擷自大聯盟官網）

紅襪隊投手維拉斯奎茲（Hector Velázquez）在參觀完廣島和平紀念公園後，在ig上的限時動態po出照片，並在上空加註原子彈（Atomic bomb），被發現出爭議後，貼文隨之刪除，個人帳號也設成不公開，不少網友在PTT討論，「真的很白目耶XD」、「這真的是低能兒舉動 跟去德國cos納粹差不多」、「嗯看圖是故意的」。

po文引發爭議的紅襪隊投手維拉斯奎茲，則是在今日賽前道歉，並表示，原本想要用錄影的方式，向在墨西哥家鄉的朋友表示過去的歷史，但後來發現用了錯的方式，自己在墨西哥的家鄉也是很危險，也發生過許多令人悲傷的事，在這邊跟廣島市民還有日本人道歉。