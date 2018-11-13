中職》「不讓家人在天上看我不爭氣」 陳傑憲奪下安打王

陳傑憲拿下安打王。（記者林正堃攝）

〔體育中心／綜合報導〕今天是中華職棒年度頒獎典禮，統一獅隊的陳傑憲拿下今年中職安打王。

陳傑憲本季以165支安打，險勝中信兄弟的王威晨，順利拿下安打王獎項。他上台致詞時表示，安打王是他一直很渴望得到的獎，由於去年跟王柏融競爭失利，因此今年很榮幸能拿到這個獎

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他也特別感謝教練團，因為他的傷勢問題，教練團會想控制他的出賽場次，但他堅持不休息，教練團也讓他很任性地下場，競爭這個獎項。

此外陳傑憲還特別感謝統一獅隊的打擊教練劉育辰，他認為劉育辰不只是技術的教練，更是他心靈的老師。由於陳傑憲平時得失心很重，因此劉育辰會好好地開導他，陳傑憲笑說：「像是我背後的女朋友。」

陳傑憲笑稱統一獅打擊教練劉育辰像是他背後的女朋友。（資料照，記者陳志曲攝）

最後陳傑憲也提到，由於開季家人過世的緣故，因此他的開季比別人晚幾場，他表示這段時間真的很不容易，本季他在打擊和比賽的時候，想要為家人做出貢獻，「不要讓他們在天上看到他不爭氣」。

儘管拿下安打王，但陳傑憲並不以此滿足，他表示這個獎項只是短暫的結束，明年是新的開始，他不會因此滿意，未來他要拿到更多的獎，讓更多人肯定他。