海碩盃》先盛後衰吞敗繳學費 地主菜鳥葛藍喬安娜自責又生氣

海碩盃女網賽，女單台、英混血小將葛蘭喬安娜（見圖）遭直落二，不敵對手卡布雷拉，無緣晉級下一輪。（記者廖振輝攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約386萬台幣）的台北海碩盃女網賽，17歲的台英混血小將葛藍喬安娜賽史處女秀先盛後衰，4：6、2：6不敵會外賽補進的「幸運輸家」澳洲卡布雷拉（Lizette Cabrera），無緣挺進次輪令地主菜鳥相當自責，「我應該會贏，對這場表現感到生氣，也非常失望。」

面對世界女單排名228的卡布雷拉，暫居942席的葛藍喬安娜以小搏大，開賽短兵相接互保之後，第3局率先破發，可惜3：1領先時出狀況，初生之犢不畏虎的她解釋：「那時開始想太多，愈打愈心急，非受迫失誤也變高。」反觀經驗較豐富的卡布雷拉逮住機會，先連保帶破咬回3局，關鍵第10局葛藍喬安娜發球又陷危機，終讓對方後來居上逆轉得盤。

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海碩盃女網賽，女單台、英混血小將葛蘭喬安娜（見圖）遭直落二，不敵對手卡布雷拉，無緣晉級下一輪。（記者廖振輝攝）

次盤葛藍喬安娜持續深陷低潮，第2局又遭卡布雷拉正手拍致勝球突破，很快形成0：3，一路苦苦追趕下，最終直落2苦吞敗仗。賽後葛藍喬安娜說：「我不怕世界排名高或者有名的對手，只怕自己打的不夠好。這場我賽前就有信心贏球，但就因為這樣，莫名其妙給自己太多壓力，到後來好幾球都打到拍框，對方卻愈打愈穩。謝謝海碩和網協給我這個機會，雖然沒拿下勝利，希望下次能放鬆一點，打出更好成績。」