美日對抗賽》日本隊拉尾盤 逆轉大聯盟明星隊

大瀨良大地先發。（法新社）

〔記者吳清正／綜合報導〕美日職棒對抗賽第4戰，日本隊最後2局攻下5分，5:3擊敗大聯盟明星隊，取得3勝1敗的領先。

今天比賽在廣島隊主場進行，兩隊特地安排前田健太和大瀨良大地先發，並邀請黑田博樹開球，廣島隊近20年的三任王牌投手齊聚一堂。

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前田健太為美國隊先發。（法新社）

前田一開賽連續解決5名打者，包括2次三振，投2局無失分，只被外崎修汰擊出1支安打。前田表示，回到過去的主場非常開心，他是為球迷投球。

大瀨良先發5局被擊出2支安打，投出3次三振，只在第2局被霍斯金斯全壘打失1分。

霍金斯擊出全壘打。（法新社）

第7局大聯盟明星隊攻勢再起，剛獲選為國聯新人王的阿庫尼亞靠著失誤上壘再盜二壘，國聯新人王票選第2名的索托擊出二壘打再下一城，取得2:0領先。

第8局日本隊展開反攻，秋山翔吾全壘打扳回1分，菊池涼介敲出二壘打，柳田悠岐被保送，但山川穗高和山田哲人被三振，未能追平比數。

8局下大聯盟明星隊率先上場的羅沙里歐擊出二壘打，靠著2次高飛球推進攻下第3分。

9局上日本隊代打田中和基被保送再盜上二壘，上林誠知、會澤翼安打攻下2分，追成3:3平手，秋山被故意四壞球，在一、三壘有人的情形下，菊池觸擊，大聯盟明星隊選擇傳本壘但觸殺不及，柳田滾地球再換回1分，日本隊5:3超前。