高球》2018年台灣大哥大女子賽明開戰 總獎金加碼至500萬

台灣大哥大女子公開賽今年總獎金從去年300萬元台幣加碼至500萬元。（主辦單位提供）

〔記者林岳甫／綜合報導〕台灣大哥大連續2年冠名贊助「2018年台灣大哥大女子公開賽」週三在新北林口東華球場點燃戰火，主辦單位今日記者會宣佈，賽史總獎金從去年300萬台幣加碼至500萬，正式躋身至台巡賽一級賽事的規模與水準。

本屆有來自台灣、泰國、馬來西亞、日本、美國、中國與新加坡共7國、近百名各國女將參戰。全力尋求衛冕的泰國好手普洛依薔普（Ploychompoo Wirairungrueng）、上個月在裙襬搖搖LPGA台灣錦標賽表現搶眼的台灣好手劉依貞與業餘小將侯羽薔，2017年TLPGA台巡賽賞金后、旅美好手李旻，以及今年TLPGA台巡賽獎金排名暫居第3與第4的陳思涵與李欣。

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台灣大哥大總經理鄭俊卿表示，去年首度贊助台灣大哥大女子公開賽，獲得各方好評，今年決定將總獎金加碼至500萬元台幣，將這場比賽一舉提升到台巡賽一級賽事水準。

值得一提的是，台灣大哥大贊助的旅美名將徐薇淩在LPGA台灣賽並列第6，拿下台灣選手最佳成績，台哥大隨即贈送6位數激勵獎金與一支iPhone XS當生日賀禮。徐薇淩原本希望本週能返台參賽，無奈與LPGA年終封關賽CME集團巡迴錦標賽撞期，只能選擇告假。

TLPGA理事長鄭美琦指出，感謝台灣大哥大全力支持，使這場大賽成為台巡賽總獎金500萬元級的一級大型賽事，吸引許多好手前來角逐，比賽競爭強度更高。

總獎金500萬台幣的台巡賽TLPGA年終壓軸大賽台灣大哥大女子公開賽週三在東華球場點燃戰火。（主辦單位提供）