NBA》狀元郎得了「投籃失憶症」 離譜罰球姿勢淪笑柄 （影音）

佛爾茲。（右，USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕七六人去年選進的狀元郎佛爾茲（Markelle Fultz）歷經肩傷低潮，本季寄望強勢回歸，過去受訪指出今年夏天他一共嘗試了15萬次投籃，但新球季開始，他的投籃姿勢卻讓球迷直搖頭，昨天對熱火的比賽甚至上演一記離譜的「兩段式罰球」。

Fultz pump-faked at the FT line pic.twitter.com/tSqWL6F7fY — Bleacher Report （@BleacherReport） 13 November 2018

佛爾茲在今年夏天聘請知名訓練師Drew Hanlen來糾正他的投籃動作，包括恩比德（Joel Embiid）、拉文（Zach LaVine）等球星過去也曾經接受過他的訓練。

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不過開季佛爾茲的狀況不見起色，投籃命中率僅過4成，三分球命中率3成，罰球命中率更只有57.6%，並不符合狀元郎身手。從昨天這記「兩段式假動作罰球」，完全看出佛爾茲的投籃動作仍是十分僵硬。昨賽後，根據NBA記者甘迺迪（Alex Kennedy）透露，佛爾茲已和他的投籃教練Drew Hanlen分道揚鑣，雙方不再交談。

佛爾茲賽後談到這記罰球：「我的意思是，球就是從我手中滑出，但我不特別擔心，我會努力打好比賽，但反正事情就是發生了。」