NBA》勇士釀茶壺風暴！ 格林怒嗆KD「婊子」遭禁賽（影音）

杜蘭特（左）、格林昨爆發爭吵。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士昨在延長賽不敵快艇，賽後更爆發更衣室風暴，格林（Draymond Green）與杜蘭特（Kevin Durant）兩人爭吵，勇士為了解決風波，今天出戰老鷹的比賽將不讓格林出賽。

雙方爭吵原因，來自正規時間最後一波進攻，格林沒有將球傳給KD，而是選擇自己控球到前場，最後自己失誤掉球，KD當時則不停在跟他要球。

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Kevin Durant realllllllllllly wanted Draymond Green to give him the ball...... pic.twitter.com/Y6qSTafwyq — Drew Shiller （@DrewShiller） 13 November 2018

根據《The Athletic》記者查拉尼亞（Shams Charania）線報指出，賽後休息室中，當隊友都在質疑格林為何不傳球給杜蘭特，格林卻回應道，明年夏天杜蘭特即將成為自由球員，查拉尼亞也指出，這也表示勇士隊中的茶壺風暴正在醞釀。另位記者海恩斯（Chris Haynes）則透露，格林甚至嗆KD是「婊子（Bitch）」，隊友都認為格林這麼說太過分。

今年夏天杜蘭特與勇士簽下1+1續約，明年夏天有權跳脫合約進入自由市場，而根據之前消息，他很有可能離開勇士。