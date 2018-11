NBA》勇士釀茶壺風暴！ 格林怒嗆KD「婊子」遭禁賽（影音）

杜蘭特(左)、格林昨爆發爭吵。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕衛冕軍勇士昨在延長賽不敵快艇,賽後更爆發更衣室風暴,格林(Draymond Green)與杜蘭特(Kevin Durant)兩人爭吵,勇士為了解決風波,今天出戰老鷹的比賽將不讓格林出賽。

雙方爭吵原因,來自正規時間最後一波進攻,格林沒有將球傳給KD,而是選擇自己控球到前場,最後自己失誤掉球,KD當時則不停在跟他要球。

Kevin Durant realllllllllllly wanted Draymond Green to give him the ball...... pic.twitter.com/Y6qSTafwyq