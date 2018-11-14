MLB》帶隊粉碎預測 運動家、勇士教頭奪年度最佳教練

梅爾文、史尼特克。（資料照，美聯社、法新社）

〔體育中心／綜合報導〕繼昨天年度新人王出爐後，今天稍早也大聯盟官方也公布了2018年的年度最佳教練得獎者，分別是運動家隊總教練梅爾文（Bob Melvin）和勇士隊的史尼特克（Brian Snitker）。

梅爾文（Bob Melvin）帶領季前不被看好、開幕戰時全聯盟最低團隊薪資的運動家，在投手傷兵滿營的逆勢下硬率球隊拿下97勝、為全大聯盟第四佳的戰績。連同2007、2012，梅爾文已三度拿下年度最佳教練的頭銜，是史上第八位有此成就的大聯盟教練，其他還包括休瓦特（Buck Showalterr）、梅登（Joe Maddon）等人。

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梅爾文第三度獲獎。（取自MLB官方推特）

梅爾文共拿下18張第一名選票、總分121分，而第二名的新科世界大賽冠軍教頭紅襪柯拉（Alex Cora）則拿到7張第一名選票、總分79分，第三名帶領光芒在美聯東區拿下90勝的凱許（Kevin Cash），有5張第一名選票、總分57分。

2016年起執掌勇士隊的史尼特克（Brian Snitker）則是首度獲獎。雖然擁有強盛的農場體系，但一般認為勇士要在1、2年後才會崛起，結果史尼特克帶領這隻年輕球員為骨幹的勇士隊，最後擊敗國民、費城人等隊、以不被看好的姿態拿下90勝奪得國東冠軍。在球季結束後他也獲球隊續約的肯定。

史尼特克首度獲獎。（取自MLB官方推特）

史尼特克共拿下17張第一名選票、總分116分，而第二名是率領釀酒人拿下國中冠軍、戰到國聯冠軍第七戰才被淘汰的釀酒人總教練康索（Craig Counsell），他拿到11張第一名選票、總分99分，第三名洛磯隊總教練布萊克（Bud Black），有1張第一名選票、總分41分。