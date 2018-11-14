NBA》怒轟勇士輸球活該！主帥：沒柯瑞一切都亂了套

柯瑞日前對上公鹿拉傷大腿。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕衛冕軍勇士昨出征洛城，與快艇激戰到延長賽，但杜蘭特（Kevin Durant）卻拿著「大三元」成績單提前犯滿離場，最終勇士吞下敗仗，總教練柯爾（Steve Kerr）對勇士今天的表現相當不滿，認為他們絕大部分的時間都打得不好，「輸球根本活該！」

勇士昨天從開賽就陷入苦戰，靠著第四節最後的反撲和K.湯普森（Klay Thompson）神勇飆分好不容易才把戰局逼入延長賽，但後記無力，最終仍在客場吞敗。

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杜蘭特（左）、格林昨爆發爭吵。（資料照，法新社）

「對手（快艇）直到最後都把自己的工作做得很棒，我們在比賽的四十多分鐘裡都打得很不好，最後時刻我們做好自己該做得事，才出現了獲勝的機會。」柯爾認為球隊最後卻沒有把握住機會，所以輸球根本是活該，「打成這樣的我們，憑什麼拿下這場勝利？」

杜蘭特此仗拿到33分、11籃板及10助攻繳出「大三元」成績單，但第四節卻沒能投進能讓比賽結束的致勝球，延長賽3分46秒又犯滿離場，這讓科爾覺得十分遺憾，「我覺得有些哨子吹得太嚴苛了，這個晚上對於Kevin（杜蘭特）來說很煎熬，會一直讓他在場上，是因為我們人手真的不足。」柯爾說道。

勇士主帥柯爾（右）。（資料照，美聯社）

而球隊一哥「萌神」柯瑞（Stephen Curry）在之前對上公鹿的比賽中，不慎拉傷左大腿，已經連兩戰都掛傷兵，科爾也在受訪時坦言，柯瑞因傷休戰對於球隊造成了極大的影響，「沒有Stephen（柯瑞），一切都亂了套，他是NBA史上最好的進攻球員之一，只要他缺席，對手就不怕我們。」

拉傷左大腿的柯瑞已經連續兩戰都缺席。（美聯社）