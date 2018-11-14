MLB》為一壘買保險 美記者推薦洋基簽墨菲

墨菲。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕除了傳聞沸沸揚揚馬查多與哈波以外，官網記者凱利（Matt Kelly）撰文點出一名洋基隊今年冬天需要爭取的球員，就是今年冬天成為自由球員、前國民明星內野手墨菲（Daniel Murphy）。

首先凱利提到墨菲能作為維特（Luke Voit）和柏德（Greg Bird）的保險。維特僅在去年下半季打出好成績，需要更多的時間與表現去證明自己；而柏德則是一直以來表現都不太穩定，同時也屢受傷病影響。儘管墨菲是防守不佳的二壘手，但他能夠補上洋基一壘的不確定性。

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其次，墨菲是擅長打飛球的打者，因此他能在洋基球場著名的極淺右外野全壘打牆如魚得水。另外雖然莫菲在今年表現不如以往，但他實際表現表現的比大家想像的要好。墨菲在傷後復出的前21場比賽打擊率僅0.188，但在最後70場比賽中他打擊三圍來到0.328 / 0.365 / 0.506，同時進階擊球數據wxOBA仍遠高於聯盟平均。

最後，墨菲過去在季後賽有過驚人表現，曾經連六場季後賽敲出全壘打，他會是洋基隊這種季後賽競爭者的一大利器。另外，墨菲過去也在紐約大都會效力很長一段時間，因此在紐約的高壓的關注和媒體下打球對他不是問題。