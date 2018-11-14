網球》費爸回穩直落二橫掃奧地利好手 保晉級一線生機

費德爾回穩，背水一戰擊敗奧地利好手。（法新社）

〔體育中心／綜合報導〕37歲瑞士天王費德爾（Roger Federer）在ATP年終總決賽首戰就出師不利，爆冷遭橫掃敗給日本「網球王子」錦織圭，退無可退的費德爾今終於找回手感，直落二擊敗奧地利選手提姆（Dominic Thiem），為晉級保留了一線生機。

費德爾原本被看好在ATP年終總決賽，與喬科維奇（Novak Djokovic）上演「天王爭霸」，沒想到在年終總決賽的首場比賽，就以6：7（4：7）、3：6敗給日本好手錦織圭，讓費爸在年終賽的戰況告急。

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費德爾過去曾與在2016年提姆交手過3次，提姆在草地和紅土球場上都曾擊敗過費德勒，不過費爸卻在唯一一次硬地對決中扳回一城。

奧地利好手提姆。（法新社）

費德爾一掃前役開局就失誤連連的低迷，此役一開賽就利用反手切球設陷阱，首盤拿下21個發球中的16分，提姆雖在第五局成功保發，但第7局狀態依舊沒有起色，雙發失誤再次送出破發後也陷入2：5落後，費德爾穩穩保住最後的發球局，讓提姆沒能有任何反擊的機會，率先收下第一盤。

費德爾。（美聯社）

次盤費德爾乘勝追擊也是早早破發得手，隨後一局提姆終於保發成功，止住了連丟5局的頹勢，不過瑞士天王仍處變不驚，一路領先至最後，後繼無力的提姆無力反撲，讓費德爾提前奠定勝基，最後以6：2、6：3收下勝利。

費德爾（右）擊敗提姆（左）。（美聯社）