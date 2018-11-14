NBA Live》林書豪上半場沒表現 老鷹射手發威半場領先勇士

球隊 第一節 第二節 第三節 第四節 總分 老鷹 23 5 28 勇士 20 11 31

投籃 三分 罰球 助攻 籃板 抄截 失誤 阻攻 得分 林書豪 0-2 0-1 0-0 2 0 1 1 0 0

第四節

第三節

第二節

次節回來，老鷹打算乘勝追擊，繼續讓林書豪留在場上，林書豪切入籃下妙傳助攻隊友完成三分打，不過勇士靠著老鷹頻頻犯規，利用站上罰球線的機會和幾次成功的防守，將分數超前，老鷹也將先發控衛T.楊恩換上場，讓林書豪下場休息。

不過林書豪下場後，老鷹進攻又開始當機，T.楊恩、史佩爾曼在外線出手都沒能命中，3分多鐘一分未得，反被勇士打出一波13：2的攻勢，普林斯在外線出手終於幫助球隊終結得分荒，不過K.湯普森馬上在外線還以顏色，不過接下來換勇士在防守上當機，讓老鷹外線射手有機可趁，兩隊你來我往，老鷹靠著卡特的三分球，在半場打完以52：49領先勇士。

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第一節

首節開始，K.湯普森先在中距拋投幫勇士破蛋，史佩爾曼也還以顏色在籃下得分，不過接下來兩隊缺都發生進攻當機，杜蘭特一但剛開始就發生失誤，兩次出手都沒能放進，打了三分多鐘才終於靠著對方犯規，站上罰球線穩罰拿下2分，不過老鷹普林斯很快就將比數追平，雖後要妙傳給蘭恩灌籃幫助老鷹取得領先，不過勇士耶雷柯飆進全場首顆三分球，杜蘭特又飛身切入要到2分，也讓老鷹喊出暫停。

暫停回來，老鷹換上老將卡特（Vince Carter），卡特一上場馬上連飆2顆三分球，助球隊超前，而先發控衛T.楊恩第一節就出現兩次失誤，老鷹趕緊拉上林書豪，不過還是被Q.庫克砍進三分球。林書豪切入遭火鍋伺候，不過隨後馬上抄掉杜蘭特的球，接下來班貝瑞（DeAndre' Bembry）靠著罰球和三分球連拿5分，老鷹首節以23：20暫時領先。

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老鷹先發：貝茲莫（Kent Bazemore）、T.楊恩（Trae Young）、蘭恩（Alex Len）、普林斯（Taurean Prince）、史佩爾曼（Omari Spellman）

勇士先發：杜蘭特（Kevin Durant）、K.湯普森（Klay Thompson）、耶雷柯（Jonas Jerebko）、Q.庫克（Quinn Cook）、D.瓊斯（Damian Jones）

賽前

老鷹目前戰績3勝10敗，近期4連敗，今天做客踢館衛冕軍勇士，前場面對湖人上場16分鐘拿下6分、2助攻的台裔球星林書豪，今天會能有什麼樣子的表現；而傷兵如山、又深陷茶壺風暴的勇士，前役在延長賽不敵快艇後，目前仍以11勝3敗的戰基，暫排在西部第一。