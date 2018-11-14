MLB》「大谷搶了安杜哈爾的新人王！」 洋基球員不滿

安杜哈爾。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導〕天使投打「二刀流」大谷翔平榮膺今年美聯新人王，且獲得30張第一名選票中的25張，以總分137分，遙遙領先第二名的洋基大物新秀安杜哈爾（Miguel Andujar）達48分之多，似乎讓洋基球員有些微詞。

昨日美聯新人王票選結果公布，相較於天使隊球員推特一片歡欣鼓舞，大谷的好麻吉楚奧特（Mike Trout）特地還用日文向大谷道賀，洋基方面則是一片愁雲。

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洋基農場頭號新秀投手薛菲爾德（Justus Sheffield）發表推特：「我對大谷沒有不敬的意思，但我的boy安杜哈爾的新人王被搶了，傻眼。」

最近剛動完手肘韌帶置換手術的洋基游擊手「Didi」葛瑞戈爾斯（Didi Gregorius），也發推特說：「真假！」並加上不悅的表情符號。

Nothin on the year Ohtani had but my boy Miggy got straight robbed... Smh — Justus Sheffield （@Topsheff42） 13 November 2018

Really — Sir Didi Gregorius （@DidiG18） 13 November 2018

底下的外國洋基迷也紛紛留言聲援，為安杜哈爾抱不平：「Didi我同意你，他（大谷）只打了半季，甚至稱不上有新秀資格。」、「賈吉（Aaron Judge）去年被偷了一座了MVP，現在安杜哈爾又被偷了一座新人王！」、「桑契斯（Gary Sanchez）在2016年也被偷了新人王」、「搶劫，這是搶劫！」

大谷翔平。（資料照，美聯社）