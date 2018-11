MLB》「大谷搶了安杜哈爾的新人王！」 洋基球員不滿

安杜哈爾。(資料照,法新社)

〔體育中心/綜合報導〕天使投打「二刀流」大谷翔平榮膺今年美聯新人王,且獲得30張第一名選票中的25張,以總分137分,遙遙領先第二名的洋基大物新秀安杜哈爾(Miguel Andujar)達48分之多,似乎讓洋基球員有些微詞。

昨日美聯新人王票選結果公布,相較於天使隊球員推特一片歡欣鼓舞,大谷的好麻吉楚奧特(Mike Trout)特地還用日文向大谷道賀,洋基方面則是一片愁雲。

洋基農場頭號新秀投手薛菲爾德(Justus Sheffield)發表推特:「我對大谷沒有不敬的意思,但我的boy安杜哈爾的新人王被搶了,傻眼。」

最近剛動完手肘韌帶置換手術的洋基游擊手「Didi」葛瑞戈爾斯(Didi Gregorius),也發推特說:「真假!」並加上不悅的表情符號。

Nothin on the year Ohtani had but my boy Miggy got straight robbed... Smh