網球》費爸「休息戰術」奏效 年終賽分組壓軸要破安德森不敗金身

費德爾。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕2018ATP年終總決賽於倫敦如火如荼進行，「高齡」37歲的瑞士老天王費德爾（Roger Federer）雖然開胡力保生機，晉級形勢依舊險峻，分組預賽壓軸面對2連勝的203公分的南非長人安德森（Kevin Anderson），仍有非贏不可的沉重壓力，「我想留下來，就得擊敗他。」

首度躋身年終賽的安德森近況甚佳，接連宰掉奧地利好手提姆、日本「網球王子」錦織圭，加上今年溫布頓8強費爸就栽在其拍下，如今冤家路窄再相逢，受到各界高度關注。「我也可能贏，也可能輸，這沒關係。對我來說重要的是，第2場打回來了，所以面對安德森我會全力以赴。」目前戰績1勝1敗的費爸，坦承32歲的安德森本季表現格外出色，「我只能專注在自己身上，想要往前走下去，就要想辦法打敗他。」

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南非長人安德森。（歐新社）

費爸本屆出師不利，初登場爆冷不敵錦織圭，「問題不在我的正手、反手或發球，而是在頭腦，有時候就是需要休息調整。過去兩個月我打太多比賽，所以我乾脆休息一天陪家人，之後擊球感覺反而回來了，很高興做了一個正確決定。」所幸他第2場回神直落2解決提姆，目前暫與錦織圭並列第2，還落後未嘗敗績的安德森，但2連敗的提姆仍有機會，因此該組迄今情勢不明，得拖到預賽落幕才能確定出線雙雄。