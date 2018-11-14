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世足賽
2018年11月12日
（6場）
結果
113
黃蜂
103
活塞
結果
103
溜馬
115
火箭
結果
115
魔術
89
尼克
結果
121
公鹿
114
金塊
結果
94
塞爾提克
100
拓荒者
結果
106
老鷹
107
湖人
2018年11月13日
（9場）
結果
109
魔術
117
巫師
結果
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七六人
114
熱火
結果
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鵜鶘
110
暴龍
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104
國王
結果
101
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雷霆
結果
113
籃網
120
灰狼
結果
96
爵士
88
灰熊
結果
103
獨行俠
98
公牛
結果
121
勇士
116
快艇
2018年11月14日
（3場）
結果
89
黃蜂
113
騎士
結果
109
火箭
99
金塊
結果
103
老鷹
110
勇士
今日NBA戰績
2018/11/14 14:40
杜蘭特（Kevin Durant）砍下今日最高29分。（美聯社）
火箭109：99金塊
騎士113：89黃蜂
勇士110：103老鷹
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