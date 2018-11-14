NBA》昨與格林爆發衝突 杜蘭特今率勇士力退老鷹

杜蘭特（右）投籃，普林斯防守。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕在一哥柯瑞（Stephen Curry）缺陣下，勇士今在主場面對老鷹上半場陷入苦戰，第3節K.湯普森（Klay Thompson）、庫克（Quinn Cook） 連續飆進三分球奠定勝基，終場勇士以110：103獲勝。

勇士前役延長賽後不敵快艇，向來氣氛和諧的他們，昨驚傳休息室風暴，D.格林（Draymond Green）賽後和杜蘭特（Kevin Durant）為了決勝節最後一波進攻發生爭執，甚至賽後至休息室持續爭吵，還飆罵杜蘭特是婊子，而勇士球團為了解決風波，決定今天讓格林休兵，暫時冷靜一下。

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在少了柯瑞、格林情況下，灣區大軍上半場陷入苦戰，一度落後；易籃後，雙方持續拉鋸，該節倒數7分鐘，K.湯普森、庫克連續飆進三分球，率隊拉開差距。

決勝節倒數階段，老鷹在林書豪率領下迎頭趕上，但仍無力阻擋杜蘭特攻勢，最終老鷹仍以7分差不敵勇士。

勇士杜蘭特攻下全隊最高29分、6籃板，K.湯普森24分，耶雷科打出驚奇，繳出14分、13籃板；老鷹普林斯（Taurean Prince）拿下全隊最高20分，楊恩（Trae Young）雖只進帳4分，但送出9助攻，林書豪此役替補上陣，進帳10分、4助攻。

K湯有24分貢獻。（美聯社）