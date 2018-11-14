MLB》洋基明星公開喊話 希望球隊簽下馬查多

畢坦西斯。（資料照，法新社）

〔體育中心／綜合報導］跟資由市場最大咖的馬查多（Manny Machado）同為多明尼加籍的洋基隊的明星後援畢坦西斯（Dellin Betances）在受訪時公開表示，他很希望洋基能爭取到馬查多的加盟。

畢坦西斯表示：「我認為馬查多會把我們放在第一順位，我們今年差一點就能成功了。我們的陣容已經很有影響力了，所以加上（馬查多）這樣的人就會變得非常瘋狂。」

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「我在經典賽中和他一起打過球，我希望我們能得到他。我一直有在密切關注它。雖然這不是我能決定的，但對於球隊來說這是一件很重要的事情。我們有一支優秀的球隊，但是加上像他這樣已經很長時間繳出高水準表現的球員，我們會很棒。」畢坦西斯說道。

馬查多。（資料照，今日美國）

「有些人對他們看到的一些東西感到擔憂，但其實很多事情在季後賽中都是被放大檢視的，」畢坦西斯談到馬查多的一些爭議舉動，「他是一個好人、他想贏，這是最重要的事情。他知道季後賽的感覺，他想贏，這就是我們想要做的事情。任何時候你有機會增添這樣球員，我認為都是對球隊有益的。」

畢坦西斯說：「投手很難讓他出局，他是一個喜歡研究投手的人，而且在防守方面做得非常好，在進攻方面，他可以繳出三成打擊率、打超過30支全壘打。我認為他是一個有趣的傢伙，他是一個喜歡學習的人，我希望我們能得到他。」