林書豪帶球上籃。(USA TODAY Sports)

〔體育中心/綜合報導〕老鷹今作客灣區之戰,儘管台裔後衛林書豪在決勝節投進2顆三分球,獨拿8分試圖挽狂瀾,但最後還是沒能帶領球隊逆轉,老鷹最終以103:110不敵衛冕軍勇士,吞下5連敗。

林書豪此役上場21分鐘,投9中4,拿下10分、3籃板、4助攻、1抄截,其中第二節一次切入突破吸引包夾,傳給隊友班貝瑞(Deandre Bembry)的助攻,登上NBA官方推特。

請繼續往下閱讀...

Jeremy Lin drives in the lane and drops it off to Deandre Bembry! #TrueToAtlanta



: @NBATV pic.twitter.com/Bjh5aIOTO2