黑豹旗》飆速153公里 徐若熙明年投入中職選秀

平鎮高三右投徐若熙。（記者羅志朋攝）

〔記者羅志朋／台北報導〕說到平鎮高中棒球隊，球迷普遍會認為王牌投手就是李晨薰，不過，有一位投手潛力也不容小覷，他就是高三右投徐若熙，身高180公分、體重80公斤，月初剛滿18歲，剛結束的長華盃他狂飆153公里速球，根據平鎮投手教練羅健銘的說法，徐若熙均速有145公里。

徐若熙是家中老么，有兩個哥哥和一個姐姐，國小看到大兩歲的哥哥打棒球，他也產生興趣，加入桃園大勇少棒，青少棒在新明，他表示，少棒最快球速才100公里，青少棒主守二游，最速130公里，升上平鎮青棒高一丟到138公里。

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徐若熙去年9月右手肘軟骨受損動手術，今年1月復出，當時參加木棒聯賽均速約140公里左右，經過幾個月時間，均速達145公里，最快飆到153公里，是陣中主力先發投手。

今年剛從平鎮畢業的古林睿煬，統一獅以第一輪指名選進，簽約金550萬元，羅健銘認為，徐若熙球種雖然不像古林睿煬這麼多樣，但球速、球質較突出，協調性佳，和同期的古林睿煬相較，整體實力更好。

平鎮高三右投徐若熙（右一）。（記者羅志朋攝）

徐若熙表示，去年右手開刀，傷癒復出後有感於在青棒時間不多了，有危機意識，比受傷前更認真努力練習，一心想要進步，這可能是開刀後球速愈投愈快的主因。

明年徐若熙將從平鎮畢業，他說，「這幾個月投出成績，我才有信心挑戰職棒，沒意外的話，明年應該會報名中職選秀，不會想旅外，我偶像是陳禹勳，欣賞他的投球霸氣，也想往救援投手這方面發展，畢竟我丟長局數，體力到5、6局就會下滑，比較不適合當先發。」

徐若熙名字很柔性，光說名字、不看長相，很多人誤以為他是女生，徐若熙笑說，「常被說這名字很像女生啊，習慣了，國小老師還問我說，徐若瑄是不是你姐姐?我說不是啦，怎麼可能。」