NBA》林書豪禁區買犯成功 這一摔讓KD都笑了（影音）

林書豪今在決勝節獨攬大局。（USA TODAY Sports）

〔體育中心／綜合報導〕老鷹終場今仍以103：110不敵勇士，台裔後衛林書豪，今在決勝第四節擔任主控，飆進兩顆3分球單節獨拿8分，一次對位成功防守勇士球星杜蘭特（Kevin Durant）時，還聰明要到進攻犯規、成功買犯，誇張的動作連杜蘭特都忍不住笑了出來。

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此役離比賽結束剩最後3分17秒時，杜蘭特在一次進攻中，背對籃框強打林書豪，他轉身後左手運球，右手一拉原想順勢過人，沒想到卻讓防守的林書豪倒地，裁判的哨音也旋即響起，認定杜蘭特帶球撞人。

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不過顯然這個摔的動作有點太誇張，林書豪在被隊友蘭恩（Alex Len）拉起來時忍不住偷笑了出來，而握有9分領先優勢的杜蘭特也沒有計較，兩人最後還相視一笑，回防的路上杜蘭特也講了幾句話調侃了一下林書豪，這逗趣的畫面也都被攝影機拍下。

老鷹今天雖然輸球，不過林書豪的好表現仍是有目共睹，他在決勝節7分多鐘一上場，就先在外線命中三分球，隨後又拿5分，幫助球隊將比數追近，在防守端也拚盡全力，第4節單節就砍下8分2助攻，整場比賽的正負值居全隊之首。

林書豪拋投得分。（USA TODAY Sports）