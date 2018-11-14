海碩盃》李花塵遞補雙打惜敗 年初結婚找到「終身贊助商」（影音）

李花塵（左）與葛藍喬安娜遞補參賽。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約386萬台幣）的台北海碩盃女網賽，澳洲卡布雷拉（L.Cabrera）／羅馬尼亞露絲（E.Ruse）退賽，臨時改由昨天剛從泰國趕回高雄的台將李花塵，以及台英混血新生代葛藍喬安娜遞補，可惜兩名台將力拚2盤，仍以兩個3：6不敵印度組合蕾娜（A.Raina）／譚迪（K.Thandi），無緣開胡晉級。

芳齡25的李花塵經歷非常特別，曾在2014年底球季結束，毅然遠赴美國密西西比大學攻讀，不但花兩年半拿到學位，還繳出NCAA女單第8、雙打第2等佳績，而且今年2月與美國學長結婚，本季又包辦5站ITF單打金盃，堪稱相當圓滿，更加成熟穩健的李花塵笑說：「出國學習的經驗相當值得，不論打球或生活心態都有成長，而且老公也支持我繼續拚職業賽，算是終身最大贊助商！」

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李花塵與葛藍喬安娜落敗。（記者陳志曲攝）

葛藍喬安娜（左）以及李花塵。（記者陳志曲攝）

儘管次盤錯失3：1領先，未能扳回頹勢，賽後李花塵／葛藍喬安娜仍樂觀面對，尤其李花塵前兩週才在泰國贏得兩站ITF單打冠軍，「因為先前打進決賽，來不及報名海碩盃，我已經4、5年沒在這裡出賽了。本來打完泰國以為可以休息，沒想到又回到海碩盃，今年最後一戰沒贏球有點可惜，但我信心沒受影響。」葛藍喬安娜也很開心能在雙打登場，「我跟她今年台塑盃第一次合作就拿下冠軍，這是我們第二次搭檔，感覺跟她一起打沒有壓力，可以放開來。」