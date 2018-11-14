海碩盃》「小鋼砲」女單3盤逆轉勝 地主希望梁恩碩開胡

梁恩碩與哈斯纏鬥到第三盤 最終拿下勝利晉級。（記者陳志曲攝）

〔記者梁偉銘／台北報導〕總獎金12.5萬美元（約386萬台幣）的台北海碩盃女網賽，「小鋼砲」梁恩碩無愧為台將單打最後希望，初登場克服先丟1盤頹勢，與奧地利哈絲（B.Haas）激鬥3盤，18歲地主小將終挾3：6、6：0、6：3大逆轉開胡，有驚無險晉級16強。

目前世界女單排名276的梁恩碩，面對224席的哈絲陷入苦戰，第1個發球局就失守，苦苦追趕至第6局，又錯失4個破發點，加上第9局遭破，首盤拱手讓人。所幸後勁十足的「小鋼砲」重整旗鼓，次盤發動瘋狂反撲，横掃6局強勢扳回一城。決勝盤梁恩碩乘勝追擊，延續威力再度率先破發，之後力保發球局不失，最終後來居上搶下次輪門票。

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第2、3盤連搶8局的梁恩碩，不僅打下個人海碩盃賽史單打首勝，也繼2016年張凱貞後，再有台將於會內單打舞台奏捷。梁恩碩雙打首度與年長5歲的李亞軒合作，週二也大爆冷門，梁／李直落2扳倒頭號種子的日本與喬治亞聯軍日比野菜緒／卡拉希妮柯娃（Oksana Kalashnikova），跌破專家眼鏡挺進8強。

梁恩碩晉級16強。（記者陳志曲攝）

梁恩碩晉級16強。（記者陳志曲攝）