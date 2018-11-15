戴資穎香港賽16強登場 今日賽事預告與轉播

紅襪左投強森。（歐新社）

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美日職明星對抗賽最終戰下午5點登場，日本武士派出中日龍的年輕投手笠原祥太郎先發，美職明星則推出紅襪左投強森（Brian Johnson）主投。昨天日本武士隊在七、八兩局連攻5分，再次逆轉擊敗美職明星隊。今天的最終戰，美職明星隊能否拿下勝利並討回顏面呢？精彩比賽，球迷們不要錯過囉！

NBA方面，早上將有3場轉播要帶給球迷們，首先是8點30分由活塞出戰暴龍，暴龍前天敗給鵜鶘，終止6連勝，不過仍穩居東部龍頭，禁區主力伊巴卡（Serge Ibaka）近5場平均攻下19.2分與10.2籃板，今天能否維持好表現，幫助暴龍奪勝呢？

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早上9點由鵜鶘出戰灰狼，鵜鶘先前吞下6連敗後，最近拉出一波3連勝的佳績，前天轟下30分的後衛莫爾（E 'Twaun Moore）此役要力拚助球隊拿下4連勝。另外，早上11點30分還有湖人坐鎮主場挑戰拓荒者的比賽，喜愛籃球的球迷們，記得準時鎖定轉播囉！

黑豹旗全國高中棒球大賽持續進行，下午2點由高苑工商出戰玉里高中，晚間6點由大理高中挑戰穀保家商。最後2張4強門票鹿死誰手，球迷們敬請期待。

戴資穎昨逆轉擊敗葉姵延，挺進16強。（資料照，BadmintonPhoto提供）

香港羽球公開賽，世界球后戴資穎今天將在16強中亮相，昨天小戴以2：1逆轉擊敗香港好手葉姵延，今天則同樣要面對地主選手張雁宜，過去2人6度交手，小戴全部拿下勝利。另外，「雙李配」李洋／李哲輝也將出賽，力拚晉級8強。

美日職明星對抗賽

17:00 FOX體育台、FOX體育3台

NBA例行賽

08:30 活塞@暴龍 ELEVEN SPORTS1

09:00 鵜鶘@灰狼 愛爾達體育1台

11:30 拓荒者@湖人 緯來體育

黑豹旗8強

14:00 玉里高中@高苑工商

18:00 大理高中@穀保家商

轉播：緯來體育、愛爾達體育2台