SBL》戰鼓再起迎接「雙洋將」 開幕戰17日登場

SBL將在17日點燃戰火。（聯盟提供）

〔體育中心／綜合報導〕SBL開幕戰將在17日於桃園巨蛋體育館正式開打，本屆喊出「戰鼓再起」的口號，而開幕賽當天的對戰，將是第15屆的冠軍組合「桃園璞園建築對戰富邦勇士」的戲碼，搶先為第16屆的SBL敲響戰鼓。

SBL第16屆為來年職業化做準備，在賽制方面，由過去的5次循環增加為6次循環，也就是每支球隊將會在例行賽期間共有6次的交手機會，而在總場次方面，更從原先的134場增加至155場，為賽季增添了不少的變數。而在例行賽的最後一輪作為各隊的主題日，7支球團可透過同樣貌的特色主場，迎接全新的第16屆「全主場制」，為明年職籃公司成立邁向職業化奠定基礎。

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堪稱SBL第16屆最大的亮點莫過於洋將制度的突破，雖然各隊目前都和洋將處於磨合階段，但早已在網路上引發大家的高度討論。

今年首度開放每隊將可採用雙洋將應戰，本季登錄的14名洋將中，目前只有金酒的夏普（Walter Sharpe）、璞園的瓊斯（Emanuel Jones）有過效力於SBL的經驗，而本季最受矚目將為達欣奮戰的NBA選秀探花梅約（O.J. Mayo）也在近日抵台，梅約生涯在NBA打了8個球季，也將會是SBL史上資歷最顯赫的洋將。