SBL》「史上最大咖」梅奧公開亮相 他想幫達欣奪冠

達欣洋將梅奧。（記者黃耀徵攝）

〔記者林岳甫／台北報導〕第16季SBL將在週六於桃園巨蛋點燃戰火，本季將首次採「雙洋將制度」，14位洋將共有4人具有NBA資歷，其中備受矚目是達欣找來「史上最大咖」梅奧（O.J. Mayo），他是2008年NBA選秀探花，今日在賽前記者會正式亮相，更發豪語要替達欣奪下冠軍。

台銀史密斯（Greg Smith）、金酒夏普（Walter Sharpe）、富邦勇士歐頓（Daniel Orton）都有打過NBA。

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31歲的梅奧生涯效力過灰熊、獨行俠及公鹿，打過547場例行賽、26場季後賽，季賽場均13.8分、3.1籃板及2.9助攻。但他在2年前卻因禁藥纏身，導致被NBA罰2年球監，導致陷入無球可打的窘境。

金酒夏普（左起）、達欣梅奧、台銀史密斯、富邦歐頓。（記者黃耀徵攝）

梅奧對亞洲籃壇十分陌生，過去僅透過影片看過幾位在中國CBA發展的NBA球員，或是與球隊至中國參加活動。他在上週日晚間才抵達台灣，近來開始與球隊練球，不過仍在調整時差，但達欣主帥范耿祥對梅奧身手已是讚譽有加，只要體能沒問題，絕對能為球隊注入活水。

梅奧很意外自己在台灣擁有高知名度，期待能透過場上表現提升聯盟的競爭力，重點是要幫達欣拿下冠軍。梅奧在台灣首次上場比賽在週日，率隊力抗台啤。

第16季SBL開季記者會14日舉行，今年採用雙洋將制度，各隊球員先禮後兵。（記者黃耀徵攝）

第16季SBL開季記者會14日舉行，各隊教練、球員先禮後兵。（記者黃耀徵攝）